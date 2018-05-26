Özder'den ATO'ya Ziyaret

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, Ankara Şube Başkanı Ayhan Çetinkaya ve yönetim kurulu üyelerinin Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ettiği bildirildi.

ATO'dan yapılan açıklamada, her alanda eğitime öncelik verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yar verilen Baran, eğitime önem verdiklerini ve bu kapsamda faaliyet gösteren ATO Akademi'nin üyelere yönelik eğitim çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Baran, yeni dönemde uygulanacak çeşitli eğitim programlarıyla oda üyelerinin her alanda desteklenmesine devam edileceğini vurguladı.

ÖZDER Genel Başkanı Akça da ATO ve ÖZDER iş birliğinde eğitim öğretim sektöründe başarılı projelere birlikte imza atacaklarını bildirdi.