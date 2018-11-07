Özden Töraydın: "Milli Takım Arasına Moralli Girmek İstiyoruz"

Altay Teknik direktörü Özden Töraydın, Adanaspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılıp, milli maçlar nedeniyle verilecek araya moralli girmek istediklerini söyledi.

Özden Töraydın:

Töraydın, yaptığı açıklamada, son oynadıkları Gazişehir Gaziantep  maçından sonra kafileyle Gaziantep'te yemek yediklerini, bundan sonra bazı  futbolcularda ve teknik ekipte gıda zehirlenmesi yaşandığını aktardı.

Kayseri'den bir basketbol takımının da aynı yerde yemek yediğini ve  benzer sorunları yaşadığını aktaran Töraydın, "İzinli olduğumuz pazar günü bazı  oyunculara serum tedavisi uygulandı. Bazı oyuncuların tedavileri sürüyor." dedi.

Töraydın, Gazişehir Gaziantep maçında yedikleri ilk gole kadar  futbolcuların istediklerini sahaya yansıttığını ancak bireysel hatadan  kalelerinde gol gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir kırılganlığımız var. Kardemir Karabükspor'u yenebildiğimiz 7  hafta içinde kötü oyuna bağlı şanssız mağlubiyetler aldık. Bu kırılganlığı galip  gelerek aşabiliriz. Biraz daha üretken olmamız lazım. Adana Demirspor maçından  galibiyetle ayrılıp, milli takım arasına moralli girmek istiyoruz. Bu müsabakada  istediklerimizi alabilirsek, milli ara bize iyi gelecek ve daha sonra Hatayspor  maçıyla da çıkış yakalayabileceğimize inanıyorum. Eksiklerimiz var.  Bu lig zor,  hata yaptığın zaman cezayı kesiyorlar. Sadece savunarak, coşkulu oynayarak  kazanamazsınız, üretken olmamız lazım."

Kaynak: Skorer

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