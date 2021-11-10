Özden Oltu Kaymakamı Bakkal'a ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özden Oltu Kaymakamı Bakkal'a ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Özden Oltu Kaymakamı Bakkal'a ziyaret etti

Türkiye Sağlık İş Sendikası Oltu ilçe Başkanı Yılmaz Özden, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Sağlık İş Sendikası Oltu ilçe Başkanı Yılmaz Özden, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal'ı makamında ziyaret etti.

Makamda bir süre samimi sohbetin ardından Türkiye Sağlık İş Sendikası amblemli masa saati hediye etti. Başkan Yılmaz, "Bize ihtiyaç duyduğunuz anda her zaman yanında ve destekçiniz olacağız" dedi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ise Türkiye Sağlık İş Sendikası Oltu İlçe Başkanı Yılmaz Özden'in ziyaretinden son derece memnun olduğu dile getirdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title