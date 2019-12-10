Özden Ermiş Karaca ile "Geleneksel Hint Kınası ile Modern Motifler" Workshop'u, Qras Showroom'da gerçekleştirildi

10.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:03

Heyecanlı ve sosyal Qras kadınları ve Özden Ermiş Karaca ile gerçekleştirilen "Geleneksel Hint Kınası ile Modern Motifler" Workshopu'nda kişiye özel Hint Kınası uygulamaları yapıldı. Qras'ın organize ettiği ve Özden Ermiş Karaca'nın en özel Hint Kınası modellerinin uygulandığı Workshopta interaktif, eğlenceli, bol sohbetli bir ortamda yapıldı.

HİNT KINASI QRAS SHOWROOM'DA HAYAT BULDU!

Sade ve şık tasarımları ile özgür kadınların giyim tercihi olan Qras, özel Workshopları ile sosyal kadınların buluşma adresi olmaya devam ediyor. "Geleneksel Hint Kınası ile Modern Motifler" temalı Workshop'ta Özden Ermiş Karaca'nın mentorlüğünde minimal elbiselerle örtüşen minimal desenler tasarlandı, önce kurşun kalemle çizilmiş olan kağıtlara Hint kınaları uygulandı, eller çizim yapmak için alıştırıldı. Ardından çizimler öğrenilen tekniklere göre kağıttan sonra ten üzerine uygulandı.

HİNT KINASINA DAİR HER ŞEY: "GELENEKSEL HİNT KINASI İLE MODERN MOTİFLER"

Hint Kınası'nın tarihçesine, yapılmasının faydalarına, Hint kültüründeki yerine, yetiştirildiği yerlere ve modern uygulama yöntemlerine Özden Ermiş Karaca ile değinildi. Özel davetliler ve "Qras Studio" sosyal medya hesabında yapılan çekilişten davetiye kazanan heyecanlı ve sosyal Qras kadınları ile yapılan Workshop, 28 Kasım Perşembe günü Qras Showroom'da gerçekleştirildi.

ÖZDEN ERMİŞ KARACA İLE HİNT KINASI UYGULAMALARI YAPILDI

Özden Ermiş Karaca'nın da yardımı ile katılımcıların seçtiği modellerin uygulandığı Workshop'ta yaratıcı ve özgün uygulamalar gerçekleştirildi. Bu Workshop'ta katılımcılar Hint Kınası tasarımlarını keşfetti ve eğlenceli anlar yaşadı.

Siz de Qras ve Workshop ile ilgili daha fazla bilgi için Qras Web sitesini www.qrasstudio.com inceleyebilir ve Instagram @qrasstudio hesabını takip edebilirsiniz. Hint Kınası modellerini incelemek ve yaptırmak için @ozdenkina hesabını takip edebilirsiniz.