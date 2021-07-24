Özdemir: "Yatırımların artmasıyla istihdam sorunumuz ortadan kalkacak"
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Özdemir: "Yatırımların artmasıyla istihdam sorunumuz ortadan kalkacak"

Özdemir: 'Yatırımların artmasıyla istihdam sorunumuz ortadan kalkacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarımsal üretime dayalı yatırımların artmasıyla istihdam sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarımsal üretime dayalı yatırımların artmasıyla istihdam sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.

Kırsal mahalle ziyaretlerine devam eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretler esnasında arazide buğday hasadı ve haram yapan çiftçileri ziyaret ederek hasadın bereketli geçmesini diledi. Kırsal mahallelere olan ziyaretler kapsamında arazide hasat yapan çiftçiler ile sohbet eden ve harman hakkında bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir hasat döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Özdemir, "Hasat dönemi hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah bol ürünler versin. Kazasız belasız, sağlık afiyetle hasadı yapıp, hasadın ürünlerinden de hayırlı bir şekilde istifade etmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

"İstihdam sorunumuz ortadan kalacak"

Başkan Özdemir ilçe hasadın yaklaşık bir hafta önce başladığını belirterek, teknolojinin ilerlemesiyle makinelerin insan gücünün yerini aldığını, işi daha hızlı ve kolay hale getirdiğini belirterek, "İlçemizin ekonomisinin büyük bir bölümü zirai gelirlerden oluşmakta. İnşallah Havza Organize Sanayi Bölgemizde, ilçemizde üretilen buğday, ayçiçeği ve diğer zira ürünlerimizi değerlendirecek ve işleyecek fabrikaların kurulması bölge çiftçimizi kalkındıracaktır. Temennimiz Havza'da tarımsal üretime dayalı yatırımların artması. Ayrıca istihdam sorunumuz da ortadan kalkacak" dedi. - SAMSUN

Özdemir: 'Yatırımların artmasıyla istihdam sorunumuz ortadan kalkacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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