Adana'da turizmin geliştirilmesi için iş birliği yapılacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Meltem Özdemir, turizmin her çeşidini bünyesinde barındıran Adana'nın artık turizmden hak ettiği payı alması gerektiğini belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Meltem Özdemir, turizmin her çeşidini bünyesinde barındıran Adana'nın artık turizmden hak ettiği payı alması gerektiğini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürü İlhan Taş, TÜRSAB Adana BTK Başkanı Meltem Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taş, Adana'nın turizminin geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından "Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı" hazırlandığını aktaran Taş, planın kentin sürdürülebilir gelişimini ve sektörel çeşitliliğini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

TÜRSAB Adana BTK Başkanı Meltem Özdemir de kentin turizmin her çeşidini bünyesinde barındırdığını ifade etti.

Adana'nın artık turizmden hak ettiği payı alması gerektiğini aktaran Özdemir, bu konuda her kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Ziyarette Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADRO) Başkanı Hasan Erdoğan ile TÜRSAB Adana BTK yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven