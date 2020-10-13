Özdemir, MHP'ye katıldı

Saadet Partili (SP) Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Meclis üyesi Murat Özdemir, düzenlenen törenle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye geçti.

Saadet Partili (SP) Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Meclis üyesi Murat Özdemir, düzenlenen törenle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye geçti.

MHP Altınova İlçe Teşkilatında düzenlenen törende Tavşanlı Belediye Meclis üyesi Murat Özdemir'e parti rozetini MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz taktı. Bundan böyle MHP'nin Tavşanlı Belediyesi'nde temsil edileceğini ifade eden MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar, "Murat Özdemir kardeşimize bundan sonraki çalışmalarında başarılar diler, ülkücü hareketin her zaman yanında olduğunu bilmesini isteriz. Murat Özdemir'in partimize geçiş sürecine emeği geçen Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcımız Özkan Özdemir ve ilçe yöneticilerimize teşekkür ederim" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı