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Türkiye, Mersin, Ekonomi

Özdemir: "Mersin 5,6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye'de 9. sırada"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in 2019 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldığını belirterek, "2,6 milyar dolar ithalat ile 9'uncu ve toplamda 5,6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile yine 9'uncusu sırada yer...

18.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:58
Özdemir:

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in 2019 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldığını belirterek, "2,6 milyar dolar ithalat ile 9'uncu ve toplamda 5,6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile yine 9'uncusu sırada yer almaktadır" dedi.


Mersin'in ticaret hacmi ile ilgili açıklama yapan Başkan Özdemir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ayrıntılı dış ticaret istatistiklerinin 2020 yılına kadar serbest bölgeler ve gümrük antrepoları kapsam dışında tutularak yayınlandığını söyledi. Buna göre 2019 yılında Mersin'in 1,8 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde 14'üncüsü sırada yer aldığını kaydeden Özdemir, "1.2 milyar dolar ithalat ile 16'ncı ve toplamda 3 milyar dolar dış ticaret hacmi ile yine 14'üncü sırada bulunuyordu. 2020 yılı Ocak ayından itibaren ise TÜİK, dış ticaret verilerinin hesaplanmasında serbest bölgeler ve gümrük antrepoları verilerini de dahil ederek ilgili istatistikleri genel ticaret sistemine göre yayınlanmaktadır. TÜİK tarafından uygulanmaya başlayan bu yeni yöntem, Mersinimizin ülkemiz dış ticaretindeki rolünü ve serbest bölgeler ile gümrük antrepolarının kentimiz açısından önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yeni hesaplama yöntemine göre Mersin 2019 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde 8'inci, 2.6 milyar dolar ithalat ile 9'uncu ve toplamda 5.6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile yine 9'uncu sırada yer almaktadır" diye konuştu.


"Dış ticaret hacminin yüzde 48'lik bölümünü serbest bölge ve gümrük antrepoları oluşturuyor"


Verilere göre 5,6 milyar dolarlık dış ticaret hacminin yüzde 48'lik bölümünü serbest bölge ve gümrük antrepoları kapsamında yapıldığını kaydeden Özdemir, "Bu oran ile Mersin Türkiye genelinde ilk sırada bulunmaktadır. Yani, serbest bölge ve gümrük antrepolarının kent dış ticaretine en aktif katkısı olan ildir. İstatistiklerin de gösterdiği gibi Mersin ülkemizde yerleşmiş dış ticaret kültürüne sahip nadir şehirlerden biridir. Üstelik kentimiz liman, serbest bölge, organize sanayi bölgesi, gümrüklü antrepolar, çok çeşitli lojistik imkanlar gibi sahip olduğu değerler ile bu alanda daha da gelişmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla kentimizin gelişim modeli açısından dış ticaret ve dış ticarete dayalı lojistik yatırımları büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ilimiz için yeni ufuklar açacak olan Çukurova Havalimanı Projesi, Mersin Konteyner Limanı Projesi, Lojistik Merkezi Projelerinin tamamlanması halinde Mersinimiz bir ticaret ve lojistik merkezine dönüşecektir. Bu şekilde hem kentimiz ekonomisinin büyüme hızı ve refah seviyesi artacak, hem de istihdam ve gelir yaratma kapasitesi yükselecektir. Ticaret hacmimizin de genişlemesiyle çok daha rekabetçi pozisyona ulaşmamız mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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