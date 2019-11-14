Özdemir: "Kolay bir maç değilr"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu akşam İzlanda ile yapacağı maç konusunda, "Bir puan almak bize yetiyor.
14.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:27
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu akşam İzlanda ile yapacağı maç konusunda, "Bir puan almak bize yetiyor. Kolay bir maç değil, bize ters gelen futbolları var." dedi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Özdemir: "Kolay bir maç değilr"