Özdemir: "Kolay bir maç değilr"
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Özdemir: "Kolay bir maç değilr"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu akşam İzlanda ile yapacağı maç konusunda, "Bir puan almak bize yetiyor.

14.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:27

(TFF) Başkanı , A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu akşam İzlanda ile yapacağı maç konusunda, "Bir puan almak bize yetiyor. Kolay bir maç değil, bize ters gelen futbolları var." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Özdemir: "Kolay bir maç değilr"
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