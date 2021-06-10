Özdemir: "İlk tercihimiz Fatih Terim"
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Özdemir: "İlk tercihimiz Fatih Terim"

Özdemir: 'İlk tercihimiz Fatih Terim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir, seçilmeleri halinde teknik direktör olarak ilk tercihlerinin Fatih Terim olduğunu söyledi.

Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir, seçilmeleri halinde teknik direktör olarak ilk tercihlerinin Fatih Terim olduğunu söyledi.

Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir, TRT Radyo 1'de yayınlanan Spor Servisi programında Ahmet Fisunoğlu'nun konuğu oldu. Özdemir, tüm seçim vaatlerini ve yönetim stratejisini paylaştı.

"Seçimden çekilmem ihanet olur"

İbrahim Özdemir, seçimden çekileceği iddialarını yalanlayarak, "Böyle bir fikri düşünmek bile arkadaşlarıma ihanet olur, böyle güçlü bir liste neden seçimden çekilsin" dedi. Ekibiyle başkanlık için 3 yıldır çalıştığını söyleyen Özdemir, Galatasaray'ın uzun yıllardır kötü yönetildiğini ve sürekli aşağıya doğru gittiğini ifade etti. İbrahim Özdemir, "Biz bu kötü gidişe dur demek için adayız" dedi.

İlk tercih Terim

İbrahim Özdemir, teknik direktör konusunda ilk gidecekleri ismin Fatih Terim olduğunu duyurdu. Özdemir, "Terim ile konuşuruz, şartları değerlendiririz ve Galatasaray menfaati için ne gerekiyorsa onu yaparız" ifadelerini kullandı. Terim'in de çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu söyleyen İbrahim Özdemir, "Ben dahil kimse vazgeçilmez değil" diyerek her konuda alternatif planlarının olduğunu ilan etti.

"Şartlar oluşursa, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer ederiz"

İbrahim Özdemir, milli yıldızın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu söyledi ve başarılı futbolcuyu transfer etmek istediklerini yineledi. "Bu isteğimiz Avrupa'da da büyük ses getirdi" diyen Özdemir, 27 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yoğun gayret gösterileceğini de aktardı.

"Galatasaray markası büyük bir gelir kaynadığı"

Sarı-kırmızıların mali açıdan zor durumda olduğunu söyleyen İbrahim Özdemir, borçtan hiç korkmadığını açıkladı ve doğru yönetilirse Galatasaray markasının çok büyük bir gelir kaynağı olacağını ifade etti. Özdemir sözlerine "Galatasaray'ın gelir problemi değil harcama problemi var" diyerek devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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