Özdemir: "Havzamız için güzel işlere hep birlikte imza atacağız"

08.08.2019 09:41

Samsun'un Havza ilçesinde kısa süre önce kurulan Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Havza Belediye Başkanı ve Derneğin Kurucu Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Havza Belediye Başkanı ve Derneğin Kurucu Başkanı Sebahattin Özdemir toplantınsın açılış konuşmasında derneğin kuruluş amacı hakkında bilgiler vererek, "Derneğimizin amacı ilçemizin kalkınması hızlandırmak ve bunu yaparken ayağı yere basan ciddi projeler ile gerçekleştirmek. Bu uzun soluklu bir iş. Burada ilçemiz için bir fikri olan herkesi dinlemek, uygun proje ve önerileri geliştirerek Avrupa Birliği ve kalkınma ajanslarına projeler hazırlayarak ilçemize değer katmanın çabasındayız. Bu yaparken toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve ilçemize katkı sağlamak isteyen herkesin kendine yer bulacağı bir oluşum hayata geçireceğiz. Derneğimize katkı sunacak tüm resmi kurum ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde ilçemiz için çalışacağız. Önceliğimiz bu fikir ve önerileri geliştireceğimiz bir mutfağı oluşturmaktı ve yapılan bu toplantı ile bu konuda önemli bir adım attık. İnşallah Havzamız için güzel işlere hep birlikte imza atacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Dikmen tarafından LEADAR yaklaşımı nedir, yerel kalınma stratejisi ve yerel eylem grubu çalışmaları hakkında slayt eşliğinde sunum yaptı.

Toplantıya katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanı Eyüp Elmas hep birlikte ilçeyi kalkındırmak için çalışacaklarını belirterek, "Kalkınmanın üç esası vardır. Birincisi kalkınmanın mutfağı olmalı. İkincisi yol haritası olmalı, üçüncü ise kalkınma ofisi olmalı. Havza bu oluşumla önemli bir yol kat etti. Burada sadece resmi kurumlarımız ve sivil toplum örgütleri değil ilçenin ileri gelenleri bu işi sahiplenmeli. Bu dernek olmanın ötesinde bir olay. Yapılacak çalışmalar ile ortaya çıkacak ortak akıl sayesinde kalkınmanın önü açılacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcıların görüş, öneri ve fikirleri dinledi.

Toplantıya Özdemir ve Elmas'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi Mehmet Ak, resmi kurum temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, özel sektör temsilcileri ile dernek yönetimi katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA