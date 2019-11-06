Özdemir: "Havza, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe"

06.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:41

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'nın, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe olduğunu, 'daha güzel ve temiz bir Havza' için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan temizlik personeli ile birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti. Belediye binasında düzenlenen kahvaltı programında Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan temizlik personeli ile birlikte kahvaltı yaparak sohbet eden Başkan Özdemir personelin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.



Kahvaltı sonrası bir konuşma yapan Başkan Sebahattin Özdemir, sorunları birikmeden çözme anlayışında çalışında olduklarını belirterek, "Havzamız sizlerin sayesinde güzel ve tertemiz. Sizlerin çalışmaları sayesinde Havza bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe. Sizler belediyemizin halkla ilk temas ve direk temas eden yüzü olarak ilçemize önemli hizmetler vermektesiniz. Yoğun bir yaz dönemi atlattık. Derdimiz daha güzel ve temiz bir Havza. Hepiniz işimizde tecrübeli insanlarsınız. Sizlerden beklentimiz işinizi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyet içerisinde yapmanız. Sizler ile birlikte Havzamıza daha güzel hizmetler vereceğiz" dedi.



Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ise Özdemir'e yürütülen çalışmalara hakkında bilgiler verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA