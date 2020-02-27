Özdemir: "Havza adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdik"

27.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:05

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ankara'da, Havza adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ziyaretler kapsamında ilk olarak AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve bazı Samsun'dan belediye başkanları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek burada Havza sorunları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özdemir ve Kayan daha sonra AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'yı Gazi Meclis'teki odasında ziyaret ederek burada bir süre görüştüler.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan daha sonra ise AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile bir araya gelerek bir müddet görüştüler. Ziyarette bölge milletvekillerine Havza'nın talepleri iletilirken Özdemir ve Kayan geçirmiş olduğu kazada yaralanan ise AK Parti Samsun Milletvekilli Yusuf Ziya Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.



Ziyaretler ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan görüşmelerin Havza için olumlu geçtiğini belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yapmış olduğumuz görüşmede ilçemiz için önem ve aciliyet teşkil eden konularda görüş alışverişinde bulunduk ve olumlu sonuçlar aldık. İlçemiz adına önemli kazanımların olduğu bir dizi ziyaret gerçekleştirdik" dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise Havza için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, "İlçemiz için üzerimize düşen ne varsa yapmaktayız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA