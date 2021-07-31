Özdemir güven tazeledi
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Özdemir güven tazeledi

Özdemir güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı, kooperatif ortaklarının yoğun katılımı ile yapıldı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı, kooperatif ortaklarının yoğun katılımı ile yapıldı. Mevcut başkan Mahmut Özdemir, başkanlık görevine yeniden seçildi.

Yıldırım Akbulut Kapalı Spor Salonunda yapılan ve katılımın yoğun olduğu toplantının Divan Başkanlığını Erzurum Doğu Bölge Birliği Başkanı Mürsel Karataş yaptı. İki adayın başkanlık için yarıştığı genel kurulda güven tazeleyen Mahmut Özdemir, başkanlık görevine yeniden seçildi. Genel Kurula katılmak isteyen Kooperatif ortakları salon girişinde Hazirun cetvellerini imzalarken uzun kuyruklar oluştu. Yoğun güvenlik önlemleri arasında yapılan genel kurulda faaliyet raporu, gelir gider tablosu, denetim kurulu raporu ve tahmini bütçe okunarak genel kurula katılan kooperatif ortakları tarafından ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda son olarak seçime geçildi. Seçimde mevcut başkan Mahmut Özdemir ve Kemal Geylan iki liste halinde başkanlık için aday oldu.

Açık oylamayla yapılan seçimde kooperatif ortaklarının çoğunluğunun oyunu alarak güven tazeleyen mevcut Başkan Mahmut Özdemir Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevine yeniden seçildi. - ERZİNCAN

Özdemir güven tazeledi
Özdemir güven tazeledi
Özdemir güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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