Özdemir: "Eğitime sunulan her katkı, geleceğe ışık tutup bizlere umut oluyor"
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Özdemir: "Eğitime sunulan her katkı, geleceğe ışık tutup bizlere umut oluyor"

Özdemir: 'Eğitime sunulan her katkı, geleceğe ışık tutup bizlere umut oluyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ladik Akpınar Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesi Eğitim ve Kültür Derneği (LADER) Samsun Şube Başkanı ve yöneticileri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ettiler.

Ladik Akpınar Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesi Eğitim ve Kültür Derneği (LADER) Samsun Şube Başkanı ve yöneticileri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ettiler.

LADER Samsun Şube Başkanı Mahir Sancı ve beraberindeki dernek üyeleri Fazlı Şencan, Himmet Tanaydın ve Hadi Ergül, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Ziyarette LADER Samsun Şube Başkanı Mahir Sancı dernek çalışmaları ve yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ile yapılan projeler hakkında bilgiler verdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Yıllar önce mezun oldukları okullarına aynı eğitim aşkı, aidiyet duygusu ve heyecanla sahip çıkarak restorasyon çalışmalarıyla anlamlı bir projeyi yürüten LADER yöneticilerini kutluyorum. Eğitime sunulan her katkı, geleceğe ışık tutup bizlere umut oluyor. Değerli öğretmenlerimizin ziyaretlerinde ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Özdemir: "Eğitime sunulan her katkı, geleceğe ışık tutup bizlere umut oluyor" - Haberler
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