Yaşlılar Haftası
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Yaşlılar Haftası

19.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:49
Yaşlılar Haftası

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca ile Bor Ahmet Kuddusi Rehabilitasyon ve Huzurevini ziyaret ederek, orada kalanlarla sohbet etti, Huzurevi Müdürü Cemil Öztürk'ten bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, huzurevi sakinlerine sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, uzun ömürler dileyerek, "Aslında sizleri sadece böyle haftalarda değil sürekli hatırlamak lazım, hatırlamaya da çalışıyoruz ama bizim de eksik kaldığımız noktalar oluyor. Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Sizlerin duasını almak bizler için çok önemli, dualarınızla bu memleket ayakta duruyor ve sizlerin sayesinde bizler bu memleketi idare edebiliyoruz. O yüzden destekleriniz ve dualarınız bizim için çok önemli bunun içinde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yaşlılar Haftası
Yaşlılar Haftası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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