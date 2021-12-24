Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde Karabağ gazileri ağırlandı

Baykar tarafından, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde Türkiye'de tedavi gören Karabağ gazisi Azerbaycanlıların ağırlandığı bildirildi.

Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye'de tedavi gören Karabağ Gazisi Azerbaycanlı kardeşlerimizi Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde ağırladık. Vatan için toprağa düşen şehitlerimizi '#TekMilletİkiDevlet' diyerek birlikte andık. Şehitlerimizin ruhları şad olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ve Türk bayraklarının yer aldığı tweet, "#QarabağAz?rbaycandır" hashtag'i ile paylaşıldı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da paylaştığı tweetinde, "Esaretin altında inleyen Vatanımız için vücutlarının bir parçasını Karabağ'da şehitlerimizin ruhlarıyla birlikte ebediyete uğurladılar... Şimdi şahinler gibi özgürce süzülüyor yürekleri, azad edilmiş toprakların dağlık semalarında... Eşq olsun Türk Ordularına..." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar da attığı tweette, Azerbaycan ve Türk bayraklarına yer verdi.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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