ÖZDEBİR Yönetim Kurulu Başkanlığına Naci Atalay yeniden seçildi

Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına tüm üyelerin oylarını alan Naci Atalay seçildi.

ÖZDEBİR'den yapılan açıklamaya göre, ÖZDEBİR'in 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığına aday gösterilen 20. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, katılan tüm üyelerin oylarını alarak yeniden başkan seçildi.

Atalay, 20. Dönem değerlendirme konuşmasında, Kovid-19 salgın koşullarında en hızlı şekilde tedbirlerini alan ve eğitim öğretim sürecini kesintisiz sürdürmeye gayret eden tüm ÖZDEBİR üyelerine teşekkürlerini sundu.

"Biliyoruz ki çalışmalarımız ülkemiz koşullarından soyut değil." ifadesini kullanan Atalay, daha güzel günlere ulaşmak için ÖZDEBİR topluluğunu daha çok dayanışmaya ve örgütlü gücünü daha çok artırmaya davet etti.

Atalay, önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde çalışılacağını, tüm üyelerin dilek ve isteklerini dikkate alarak haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanlığına aday gösterilen 20. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Atalay'ın listesi, katılan tüm üyelerin oylarını alarak yeniden seçildi.

Toplantıya siyasi parti temsilcileri de katıldı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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