Özdebir: Piyasayı kamu bankaları ayakta tutuyor

Ankara Sanayi Odası ve Ziraat Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen "Güncel Ekonomik Kredi Paketleri" toplantısı ASO'nun ev sahipliğinde yapıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan, bankanın İvme Finansman Paketi başta olmak üzere çeşitli kredi paketleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya Ziraat Bankası yöneticileri, çok sayıda sanayici ve iş dünyası örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Özdebir toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası'nın Türkiye ekonomisini ayakta tutmaya çalışan ve büyük fedakarlıklar yapan kamu bankalarından birisi olduğunu belirterek, "Bu dönemde kamu bankalarımız piyasayı ayakta tutuyor. İyi ki varlar" şeklinde konuştu.

2008 yılından itibaren bankacılık sektörünün reel sektöre destek olmaya gayret ettiğini vurgulayan Özdebir, "O dönemlerde kredi portföyündeki artış %20'lerden %35'lera çıktı. 2008 yılının 1. çeyreğine kadar KGF desteği ile beraber ciddi bir kredi genişlemesi oldu. Bu genişlemeyle imalat sanayiinde büyüme rekorları kırdık. Bizim piyasamız monetarist bir piyasa. Yani; ne kadar para ve kredi, o kadar iş. Para sıkıntısı yaşamaya başladığımız zaman biz sanayicilerin işleri daralmaktadır" diye konuştu.

Özdebir, İçinde bulunduğumuz konjonktürle beraber doğrudan ve sıcak para girişlerinin azaldığına da dikkat çekerek, "Bu da ekonomimizin hızlı bir şekilde yavaşlamasına, kur şokuyla birlikte imalat sanayisinin neredeyse tamamen bloke olmasına sebep oldu. Yüzde 60-70 ithalata dayalı bir üretimimiz var. Kurlardaki artış işletme sermayelerimizin yüzde 30- yüzde 40'lar seviyesinde daralmasına sebep oldu. Döviz cinsinden borçlu olan firmaların bilançolarının bozulmasına sebep oldu. Bu süreçte bazı bankalar, daha önce vermiş oldukları kredi limitlerini sıfırlamaya çalıştı. Bu da işletmelerimizde ciddi sıkıntılara sebep oldu. Şimdi hükumetimizin de almış olduğu kararlarla yeni kredi paketleri oluşturuldu. Daha önce inşaat sanayiinde yoğunlaşma vardı ama ilk defa imalat sanayi ağırlıklı olarak bu kredilerin kullandırılmasına karar verildi. Bu önemli bir değişim, faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan da başta İvme Kredi Paketi olmak üzere bankanın son dönemdeki kredi paketleriyle ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. Ziraat Bankası'nın 155 yıldır ASO'nun ise 56 yıldır bu ülkeye katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan Gülcihan, üretimin desteklenmesi için farklı bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu, bunun sonucunda da İvme Finansman paketinin ortaya çıktığını söyledi. Sanayiciliğin önemli bir kültür olduğuna dikkat çeken Gülcihan, "Sanayicilik de Bankacılık da farklı kültürler. İvme paketi sayesinde artık bizim bankamız sanayi üretimini konuşuyor. Tüm şubelerimiz sanayicilerle temas içinde üretimi konuşuyor. 432 NACE kodu, 208 GTİP altında 3 bin alt sektör belirleyerek inceledik. Sanayiciler nasıl bankacılığı öğrendiyse, bizim arkadaşlarımız da sanayiyi öğreniyor, onları anlamaya çalışıyorlar. Bu süreç üretimin ne kadar önemli olduğunu görmemiz açısından bizlere büyük bir fırsat sağladı." İfadelerini kullandı.

İvme finansman paketinin 3 kamu bankasının katılımıyla 30 milyar TL'lik bir büyüklüğe sahip olduğu da vurgulayan Gülcihan, 14 milyar TL'lik katkıyı Ziraat Bankası'nın sağladığını, 8'er milyar TL de Halkbank ve Vakıfbank'ın katkı verdiğini ifade etti. Gülcihan, 3 Kamu bankasının İvme finansman paketi çerçevesinde kullandırdığı kredinin 4 milyar TL'ye ulaştığını da açıkladı.

Gülcihan sunumunun ardından sanayicilerin sorularını da yanıtladı. Ziraat bankası yetkilileri toplantının ardından sanayicilerle bire bir görüşmeler de gerçekleştirerek firma bazında sorunları dinleyip çözüm üretmeye de çalıştılar. - ANKARA

Kaynak: İHA