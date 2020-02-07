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Özdebir: Kaynakları etkin ve verimli alanlara yatırmalıyız

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklarla rekabetçi üretim yapmak durumunda olan bir ülkenin, kaynaklarını verimliliği ve etkinliği artıracak başka alanlara yatırması gerekiyor.

07.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:49
Özdebir: Kaynakları etkin ve verimli alanlara yatırmalıyız

Başkanı , " gibi oldukça sınırlı kaynaklarla rekabetçi üretim yapmak durumunda olan bir ülkenin, kaynaklarını verimliliği ve etkinliği artıracak başka alanlara yatırması gerekiyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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