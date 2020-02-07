Özdebir: Kaynakları etkin ve verimli alanlara yatırmalıyız

07.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:49

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklarla rekabetçi üretim yapmak durumunda olan bir ülkenin, kaynaklarını verimliliği ve etkinliği artıracak başka alanlara yatırması gerekiyor." dedi.