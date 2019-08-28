Özdebir: Enflasyonda kalıcı düşüş için milli bir tarım politikası lazım

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması için gıda enflasyonuna odaklanılması, milli bir tarım politikası ile tarım ve hayvancılıkta yapısal reformların uygulamaya konulması gerekiyor.

28.08.2019 11:40
Özdebir: Enflasyonda kalıcı düşüş için milli bir tarım politikası lazım

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması için gıda enflasyonuna odaklanılması, milli bir tarım politikası ile tarım ve hayvancılıkta yapısal reformların uygulamaya konulması gerekiyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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