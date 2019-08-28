Özdebir: Enflasyonda kalıcı düşüş için milli bir tarım politikası lazım

28.08.2019 11:40

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması için gıda enflasyonuna odaklanılması, milli bir tarım politikası ile tarım ve hayvancılıkta yapısal reformların uygulamaya konulması gerekiyor." dedi.