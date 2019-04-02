Özdağ'ın İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından İstifası

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcılığından istifa kararını TBMM'deki çalışmalara yoğunlaşmak üzere aldığını bildirdi.

Paçacı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, parti kurulduğu günden bu yana Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özdağ'ın, bugün itibarıyla bu görevinden ayrıldığını hatırlattı.

Özdağ'ın istifa kararını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen ay yaptığı istişarenin ardından aldığını aktaran Paçacı, "Özdağ bu kararı TBMM'deki çalışmalara yoğunlaşmak üzere almıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA