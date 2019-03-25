Özdağ: "Elektrikte Kesme-bağlama Bedellerinin Kaldırmalı"

bağlama bedellerinin kaldırması veya 5 liraya sabitlenmesi gerektiğini söyledi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Enerji Komisyonu Başkanı Mehmet Özdağ, Türkiye'de elektrik abone sayısının yaklaşık 42,5 milyon olduğunu, bunun 500 bininin sanayi abonesi, geri kalanının ise mesken, ticarethane ve tarımsal sulama abone grupları olduğunu kaydetti. Samsun'da mesken, ticarethane ve tarımsal sulama elektrik abonelerinin yaklaşık 800 bin olduğunu ifade eden Özdağ, "Sadece 2018 ılı içerisinde yapılan kesme-bağlama işlemi sayısı 160 bini bulmuştur. Bu tablo bize Samsun özelinde de hane halkının, esnafın ve çiftçinin yaşamsal ve geçimsel zorunlulukla tükettiği elektrik faturasını bile ödeyemediğini ortaya koymaktadır" dedi.

"Kesme-bağlama bedelleri kalkmalı"

Kesme bağlama bedellerinin 2019 Ocak ayında sanki dövize endeksli gibi yüzde 26 artırılarak alçak gerilim abone grupları için 33,8 lira, orta gerilim abone grupları için ise 171,6 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Özdağ, "Ekonomik kriz içerisinde boğuşurken borcunu zamanında ödeyemeyen halkımızın sırtından aylık yüzde 2 gecikme faizi hariç bir de kesme-bağlama bedeli olarak, yaklaşık 500 milyon lira alınarak dağıtım şirketlerine aktarılmıştır. Elektriğin temel bir insan hakkı olduğu ve ekonominin ana girdisini oluşturduğu dikkate alınarak, enerji kesme işlemleri, art niyetli kullanımlar dışında halkımız yararına yeniden düzenlenmelidir. Kesme bağlama bedelleri kaldırmalı veya 5 lira gibi bir bedele sabitlenmelidir. Enerji verimliliği ve tasarrufu derhal ulusal öncelik olarak belirlenmelidir. Kar esaslı piyasa politikaları ile özelleştirilen dağıtım şirketleri yeniden kamulaştırılmalıdır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA