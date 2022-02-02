Özçelik-İş Sendikasından KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a ziyaret - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özçelik-İş Sendikasından KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a ziyaret

AA, Ahmet Özler - Ekonomi
 - Güncelleme:
Özçelik-İş Sendikasından KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a ziyaret

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevi de bulunan Bayraktar'ın, Yılmaz ve beraberindeki heyeti Ankara'daki makamında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Kenan Yılmaz, "KARDEMİR ve bağlı kuruluşları KARDÖKMAK ve KARÇEL çalışanlarıyla ilgili birçok konuyu Sayın Bayraktar'la detaylı görüştük. Görüştüğümüz bir konu, KARDEMİR işçilerinin kademe sistemine geçişi, diğer konu ise emekli olan 150 işçi arkadaşımız. Onlar çocuklarının KARDEMİR'e işe alınmasını bekliyor. Bu iki beklentinin olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ahmet Özler - Ekonomi

Alparslan Bayraktar, Kenan Yılmaz, Karabük, Ankara, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title