Özçelik - İş Sendikasından Asgari Ücret Beklentisi

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yeni dönem asgari ücretin 2 bin TL'nin üzerinde olması yönünde beklentilerinin olduğunu söyledi.

Değirmenci, eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Özçelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker'in ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldığı programa katıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybeden Türker için ölümünün 21. yılında Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarı başında mevlit okunarak dua edildi.

Anma törenine, Türker'in yakınlarının yanı sıra, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Özçelik- İş Sendikası genel merkez yöneticileri, Eski sendika ve Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Çelik-İş Sendikası Karabük Şube yöneticileri, Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, futbolcular ve KARDEMİR çalışanları katıldılar.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu tören Türker'in mezarına karanfil bırakılması sonrası son buldu.

" 2 bin TL'nin üzerinde asgari ücret bekliyoruz"

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini, bunu tespit edecek hükumet yetkililerinin kendilerinden daha iyi bildiğini söyledi.

Değirmenci, 2018 yılında bir takım sıkıntılar yaşandığını da hatırlatarak,"Dövizde, enflasyonda sıkıntı yaşandı, alım gücü düştü, hayat pahalandı. Kimse bunu evirip çevirip kıvırmasın. Türkiye'de bir gerçek var. Özellikle asgari ücretli yaşayan orta gelirin altındaki çalışanlar sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Hükumetimiz ve asgari ücret komisyonuna katılacak kurumlar bunları çok dikkate almalı. Biz enflasyonun üzerinde ve geriye dönük kayıpları telafi edilecek bir asgari ücretin tespit edilmesini bekliyoruz. Bunun için başta Hak - İş Konfederasyonuz ve Özçelik - İş Sendikası olarak açıklamalar yapıyoruz. Biz geçim standartlarını daha iyiye getirecek günün şartlarına uygun hale gelecek, ülkede enflasyon ve ücret kayıplarını da dikkate alacak 2 bin liranın üzerinde ve bunun üzerine enflasyon farkı konulacak bir asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Beklentimiz 2 bin liranın üzerinde olması yönünde" dedi. - KARABÜK