Özçelik-iş Sendikası işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemine dikkati çekti

KARABÜK (AA) - Özçelik-iş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, özellikle son yıllarda kentte iş kazalarının artığına işaret ederek, İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemli olduğunu söyledi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, dün bir haddehanede çalışan Serdar Demirel'in üzerine demir düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgiler aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karabük'ümüz hem KARDEMİR hem özel iş yerleri sebebiyle iş sağlığı ve iş güvenliğinin üzerinde önemle durulması gereken bir konumdadır. İşçi sağlığı ve güvenliği sorumluluğu hem iş veren hem işçi tarafına müşterek bir sorumluluk yüklemektedir. İş veren ve işçi tarafları olarak bu konuda müştereken yapılacak her çalışmanın ve programın destekleyicisiyiz."

Yılmaz, iş kazalarının engellenmesinin eğitim ve dikkatle azalacağına ve biteceğine inandığını belirtti.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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