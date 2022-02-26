Özçelik-İş Sendikası iki haddehanede toplu iş sözleşmesi yaptı

KARABÜK (AA) - Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi, yetki aldığı iki haddehanede toplu iş sözleşmesi yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, her iki iş yerinde toplamda 400 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde 6 bin 545 lira ile 8 bin 945 lira arasında maaş anlaşması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, hadde işçilerinin ilk imzalanan toplu iş sözleşmelerinde güzel haklar aldığını bildirdi.

İş yeri sahiplerinin üyeler adına istedikleri talepleri görüşmeler sonrasında kabul ettiklerini belirten Akyel, "Birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız. Karabük'te hadde işçileri artık sadece asgari ücretle geçinen kesim olmayacak. Hadde işçilerimiz artık sendikamızın çatısı altında geçinebilecek bir maaşa, ikramiyelere ve diğer sosyal haklara sahip oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz da Karabük'te sendikasız işçinin kalmaması yönünde büyük çalışma sergilediklerini kaydetti.

Asgari ücretle çalışan hadde işçilerinin artık daha iyi şartlarda geçinebileceği aylık gelirlere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hadde işçilerimizin gelirinin artması, Karabük esnaflarına ve piyasalarına da olumlu yansıması olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.