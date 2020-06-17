Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: "Denizi geçmişken derede boğulmayalım" Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, korona virüsle (Covid-19) normalleşme süreciyle birlikte salgının bitmediğini, insanların ve sendika üyelerinin dikkatli olmasını istedi.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, korona virüsle (Covid-19) normalleşme süreciyle birlikte salgının bitmediğini, insanların ve sendika üyelerinin dikkatli olmasını istedi.

Değirmenci, korona virüs salgının etkilerinin ülkede hafifletilmesiyle uygulamaya konulan normalleşme adımlarının ardından vak'a sayılarının tekrar artış gösterdiğini belirtti.

İnsanların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Değirmenci, "Normalleşme süreciyle birlikte salgının bittiği algısına kapılmak, bu konuda rehavete düşmek iyi bir sınavı vermiş olan, tabir-i caizse büyük emeklerle denizi geçen Türkiye'yi dere boğmaktır. Bu nedenle hem milletimizden hem de üyelerimizden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstermelerini rica ediyorum" dedi.

Ülke olarak hem sağlık sistemiyle hem de milletçe tedbirlere uyarak iyi bir sınav verilen süreci geride bıraktıklarını aktaran Değirmenci, "Normalleşme adımlarını salgın bitti diye düşünerek tedbirleri elden bırakmamız, hem kendimize hem de ülkemize yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Virüs hala aramızda dolaşıyor. Günlerce evlere hapse olmanın, hayatı durdurmanın bu salgına tam anlamıyla çare olmayacağı göz önüne alındığında yapmamız gereken, tedbiri elden bırakmamaktır. Bu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı gibi, 'maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına' tam anlamıyla uymaktan geçmektedir" diye konuştu.

"Salgın sadece sağlığımızı değil ekonomimizi de vuruyor"

Salgının sadece insan sağlığını değil, ekonomisini de derinden yaraladığına dikkat çeken Değirmenci, şunları kaydetti:

"Salgınla iyi bir mücadele vererek başarıya ulaştık. Azalan taleplere bağlı olarak düşen üretimlerin haricinde ekonomimizi durdurmamaya çalıştık. Fakat ortaya çıkabilecek ikinci bir dalga geri bıraktığımız aylarda olduğu gibi yine sağlığımızın yanında ekonomimizi de olumsuz etkileyecektir. Hali hazırda birçok sorunla mücadele eden ülkemizin normalleşme sürecini en hasarla atlaması büyük bir önem taşıyor. Pusuda bekleyen bu salgının ülkemizde yeniden güç kazanmaması bizim alacağımız ve uygulayacağımız tedbirlere bağlı. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere devletimizin, hükumetimizin, milletimizin emeklerini tedbirsiz davranarak, sorumluluk almayarak heba etmeyelim" dedi.

Tedbirlere uyulması noktasında örgütlü oldukları iş yerlerinde işverenlerle ve üyelerle sürekli iletişim içinde olduklarını da sözlerine ekleyen Değirmenci, sağlıklı bir üretim ortamının sağlanması için sendika olarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA