Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: "Denizi geçmişken derede boğulmayalım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: "Denizi geçmişken derede boğulmayalım"

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, korona virüsle (Covid-19) normalleşme süreciyle birlikte salgının bitmediğini, insanların ve sendika üyelerinin dikkatli olmasını istedi.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci:
17.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:08

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, korona virüsle (Covid-19) normalleşme süreciyle birlikte salgının bitmediğini, insanların ve sendika üyelerinin dikkatli olmasını istedi.

Değirmenci, korona virüs salgının etkilerinin ülkede hafifletilmesiyle uygulamaya konulan normalleşme adımlarının ardından vak'a sayılarının tekrar artış gösterdiğini belirtti.

İnsanların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Değirmenci, "Normalleşme süreciyle birlikte salgının bittiği algısına kapılmak, bu konuda rehavete düşmek iyi bir sınavı vermiş olan, tabir-i caizse büyük emeklerle denizi geçen Türkiye'yi dere boğmaktır. Bu nedenle hem milletimizden hem de üyelerimizden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstermelerini rica ediyorum" dedi.

Ülke olarak hem sağlık sistemiyle hem de milletçe tedbirlere uyarak iyi bir sınav verilen süreci geride bıraktıklarını aktaran Değirmenci, "Normalleşme adımlarını salgın bitti diye düşünerek tedbirleri elden bırakmamız, hem kendimize hem de ülkemize yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Virüs hala aramızda dolaşıyor. Günlerce evlere hapse olmanın, hayatı durdurmanın bu salgına tam anlamıyla çare olmayacağı göz önüne alındığında yapmamız gereken, tedbiri elden bırakmamaktır. Bu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı gibi, 'maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına' tam anlamıyla uymaktan geçmektedir" diye konuştu.

"Salgın sadece sağlığımızı değil ekonomimizi de vuruyor"

Salgının sadece insan sağlığını değil, ekonomisini de derinden yaraladığına dikkat çeken Değirmenci, şunları kaydetti:

"Salgınla iyi bir mücadele vererek başarıya ulaştık. Azalan taleplere bağlı olarak düşen üretimlerin haricinde ekonomimizi durdurmamaya çalıştık. Fakat ortaya çıkabilecek ikinci bir dalga geri bıraktığımız aylarda olduğu gibi yine sağlığımızın yanında ekonomimizi de olumsuz etkileyecektir. Hali hazırda birçok sorunla mücadele eden ülkemizin normalleşme sürecini en hasarla atlaması büyük bir önem taşıyor. Pusuda bekleyen bu salgının ülkemizde yeniden güç kazanmaması bizim alacağımız ve uygulayacağımız tedbirlere bağlı. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere devletimizin, hükumetimizin, milletimizin emeklerini tedbirsiz davranarak, sorumluluk almayarak heba etmeyelim" dedi.

Tedbirlere uyulması noktasında örgütlü oldukları iş yerlerinde işverenlerle ve üyelerle sürekli iletişim içinde olduklarını da sözlerine ekleyen Değirmenci, sağlıklı bir üretim ortamının sağlanması için sendika olarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Haber
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin...
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Berat Albayrak Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Kemal Sunal Ajda Pekkan
Spor Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk İlaç Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: "Denizi geçmişken derede boğulmayalım" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 14:04:17. #1.14#
title