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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: "Metal sektöründe ithalatın önüne geçilmeli,...

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, küresel salgın nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi metal sektöründe de sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, bu sektördeki firmaların özellikle ihracat konusunda devlet tarafından...

31.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:46
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci:

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, küresel salgın nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi metal sektöründe de sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, bu sektördeki firmaların özellikle ihracat konusunda devlet tarafından teşviklerle desteklenmesi gerektiğini, böylelikle sektördeki 1 buçuk milyonluk istihdam mevcudiyetinin korunabileceğini ifade etti.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle metal sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Bu süreçte elbette ki önceliğimiz çalışanların ve ailelerinin sağlıklarının korunmasıdır" diyen Değirmenci, bu konuda tüm işverenlerle işbirliği ve koordinasyon içerisinde tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanması için çalışma yürüttüklerini ifade etti. "Alın teri ve emeğiyle evine ekmek götüren kardeşlerimizin sağlığı her şeyden önce gelir" diyerek sağlığın önemine dikkat çeken Değirmenci, "Emekçiler olarak bugüne kadar büyük bir fedakarlıkla üretimin içinde olduk. Bu süreçte işverenlerden beklentimiz işçinin gelecek endişesini sona erdirmeleri, bu geçici dönemde işten çıkarmaları

akıllarından bile geçirmemeleridir" dedi.

Salgının ekonomik boyutlarını da değerlendiren Değirmenci, "Tüm ülkeler daralan iç pazarlarının neden olduğu üretim düşüşlerini ihracatı teşvik ederek telafi etme gayreti içerisindeler. Bu nedenle Türkiye'nin özellikle metal sektöründe hem diğer ülkeler için açık bir pazar haline gelmemesi hem de üretimini azaltmaması için ihracatımızın desteklenmesi, sektörümüzü koruyucu önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Çin ve Hindistan gibi ülkelerin sektörünü destekleyen teşvik paketlerine karşı devletimizin de acilen metal sektörünü ve yerli üretimi koruyan, kollayan ve destekleyen paketleri devreye alması gerekiyor. Aksi takdirde yerli üretim ithalata teslim olmak gibi bir tehditle karşı karşıya kalabilir" ifadelerini kullandı.

"İşçinin sağlığı da, işi de güvence altına alınmalıdır"

Bu sıkıntılı ve zorlu süreçte istihdamın korunmasını önemsediklerini kaydeden Değirmenci, "Devletimiz tarafından istihdamı korumak için atılan adımlara işverenlerin gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. İşçinin bu salgın döneminde başta sağlığı, ardından işi güvence altına alınmalıdır. Hem sağlığımız hem de işimiz konusunda endişe yaşamak hiçbir şekilde verimli ve kaliteli bir üretime fayda sağlamaz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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