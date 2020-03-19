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Sendika, Türkiye, Hak İş, Ekonomi

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: "Fabrikalarda alınacak tedbirlerle bu zorlu süreci...

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye'nin dört bir yanında üyelerinin bulunduğu fabrikalarda alınacak tedbirlerle virüsle mücadelenin hasarsız atlatılabileceğini ifade etti.

19.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:31
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci:

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye'nin dört bir yanında üyelerinin bulunduğu fabrikalarda alınacak tedbirlerle virüsle mücadelenin hasarsız atlatılabileceğini ifade etti.

Her geçen gün dünyada hızla yayılan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) Türkiye'ye de sıçramasının ardından fabrikalarda devam eden üretim süreçleriyle ilgili olarak Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci yazılı bir açıklama yaptı. "Yetkili merciler tarafından bu virüsten korunmak için hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstererek, alınacak basit önlemlerle sağlığımızı korumanın mümkün olduğu açıklanmıştır" diyen Değirmenci, "Özellikle çalışan sayısının yoğun olduğu fabrikalarda hastalığa karşı kişisel hijyen ve koruyucu tedbirlerin hayata geçirilerek üretim süreçlerinin bu şekilde devam ettirilmesi büyük önem arz etmektedir. Emekleri ve alın terileriyle ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan üyelerimizin bu süreçte hiçbir zarar görmeden, bu zorlu dönemi atlaması Sendikamız Özçelik-İş ve Konfederasyonumuz Hak-İş için hayati bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede işçi-işveren-sendika ilişkisinin ve işbirliğinin koordineli ve sürekli iletişim halinde devam ettirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte işverenlerimizin çalışanları virüsten korumak adına gerekli tedbirleri alarak, üretimi devam ettirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde işverenler ve işveren vekilleriyle ortak bir çalışma içerisinde bulunduğumuzun bilinmesini isteriz" diye konuştu.

Herhangi bir kargaşaya, kaos ve paniğe neden olmadan gerekli tedbirleri alarak üretim süreci devam ettirilen İskenderun'da kurulu İSDEMİR gibi dev bir kuruluşta Özçelik-İş'in işveren tarafıyla yaptığı işbirliği neticesinde alınan önlemlerin başarıyla uygulandığına dikkat çeken Değirmenci, "İSDEMİR'de 'maske dağıtımı, yemekhanelerdeki yoğunluğun azaltılması, servislerin dezenfekte edilmesi, ziyaretçi kabulüne sıkı tedbirler uygulanması, hamile ve emzikli çalışan kadınlara izin verilmesi, fabrikaya malzeme getiren tır şoförlerinin dahi araçtan indirilmemesi' gibi önlemler alınarak üretim sürecinin üyelerimiz korunarak devam ettirilmesi başarıyla sağlanmaktadır" diyerek alınacak önlemlerin altını çizdi.

"Herkes sorumluluğunu yerine getirirse zarar görmeyiz"

"Sendika olarak bu hayati sürecin işçi-işveren-sendika işbirliği içerisinde sorunsuz bir şekilde atlatılacağına olan inancımız tamdır" diyen Değirmenci, "İşverenlerimiz çalışanlar için tedbir alarak, sendikamız bu sürecin takipçisi olarak, üyelerimizin de kişisel hijyen ve bakımlarına dikkat ederek bu dönemi sıfır hasarla geride bırakacağına ilişkin hiçbir şüphemiz yoktur. Özetle herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse hiç kimsenin zarar görmesi mümkün olmayacaktır. Virüsün ve yol açabileceği olumsuz ekonomik tahribatın üstesinden ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak gelebileceğimiz ortadadır. Bu nedenle başta devletimizin açıklamaları dikkate alınarak haricindeki bilgi kirliliğine neden olanlara itibar etmeden, sendikamızın üyelerimiz için gerekli girişimleri hayata geçirdiğinin bilinmesini istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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