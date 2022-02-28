Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel'den "adaylık" açıklaması - Haberler

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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel'den "adaylık" açıklaması

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel'den

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, ekim ayında yapılacak Özçelik-İş Sendikası 15. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, ekim ayında yapılacak Özçelik-İş Sendikası 15. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Akyel, yaptığı yazılı açıklamada, üyelerin yoğun isteği ve Genel Başkan Yardımcısı Ferhan Önerin de desteğiyle genel başkanlığa aday olduğunu belirtti.

Akyel açıklamasında, "Emeğin aslanlarının sağ duyularına inandığım için, hepimizin hayrına olacak bu değişimi yapacaklarına olan inancım için, daha iyiye daha güzele kardeşliğe kavuşmak için, emek için, alın teri için, çelik gibi bilekler için, şube başkanları, şube yönetimleri ve şube temsilcilik müesseselerinin hak ettikleri değerlere yeniden kavuşması için, teşkilatımızdaki ötekileştirmeye ve aşağılamaya son vermek için, adil ve hakkaniyetli bir yönetim sistemi kurmak için 15. Dönem Özçelik-iş Sendikası Genel Başkan Adayıyım." ifadelerine yer verdi. ?

AA / Ahmet Özler - Güncel

Ekim, Güncel, Haberler

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