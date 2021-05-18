Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Akyel, " Sendikamızı büyütmeye devam ediyoruz"
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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Akyel, " Sendikamızı büyütmeye devam ediyoruz"

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Akyel, ' Sendikamızı büyütmeye devam ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, "Genel başkanımız ve genel yönetim kurulumuzla birlikte sendikamızı büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, "Genel başkanımız ve genel yönetim kurulumuzla birlikte sendikamızı büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Özçelik-İş Sendikasının, son yıllarda sendikalaşma alanında büyük bir başarı elde ettiğinin altını çizen Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, "Pandemi öncesinde ve sonrası sendikamız, metal işçisini Özçelik-İş ailesinin çatısı altında toplamak ve birleştirmek için girişimlerde bulundu ve bu konuda da büyük bir başarı elde etti. Balıkesir Adin Oto'da, Samsun Sampa Otomotiv ve As Çelik'te, Gebze Gürdesan gibi büyük işyerlerinde ciddi bir mücadele örneği sergileyip örgütlenerek, üye sayımızı ciddi oranda artırdık. Bundan sonraki süreçte de, üye sayımızı daha da yukarılara taşıyarak, daha güçlü bir Özçelik-İş Sendikası olma yolunda, genel başkanımızın başkanlığında ve genel yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, yolumuza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Özçelik-İş'in büyük bir başarı ivmesi yakalayarak, son beş yılda ülkemizin en güçlü sendikaları arasına girdiğini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Akyel, "Sendikamız, özellikle son yıllarda toplu iş sözleşmelerinden kurumsallaşmaya, örgütlenme çalışmalarından eğitim faaliyetlerine kadar, her alanda büyük bir başarı yakaladı. Bu kapsamda Karabük Kardemir başta olmak üzere Sendikamızın örgütlü olduğu tüm işyerlerinde imzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle üyelerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve mutlu olabilmesi için canla başla çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci'nin kucaklayıcı liderliğinde ve Genel Yönetim Kurulumuzun üstün gayretleriyle, birlik ve beraberlik içerisinde, sendikamızı geleceğe taşıma ve üyelerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma gayretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sendikamız Özçelik-İş'i, bugüne kadar sağlam bir iradeyle, geleceğe emin adımlarla taşıdık ve bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz"" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Akyel, ' Sendikamızı büyütmeye devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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