Özçelik-İş Sendikası Başkanı Değirmenci'den "izole üretim üssü" açıklaması Açıklaması Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üretime etkisine işaret ederek, "Salgın durumunda izole bir üretim üssünün varlığının önemi ortaya çıkmıştır.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üretime etkisine işaret ederek, "Salgın durumunda izole bir üretim üssünün varlığının önemi ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının birçok sektörde üretimi sekteye uğrattığını ve yeni üretim modellerinin gündeme geldiğini bildirdi.

Salgının en çok çalışan kesimi ve üretimi etkilediğini vurgulayan Değirmenci, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş'de (İSDEMİR) salgın sürecinde üretiminin aksamadığına dikkati çekti.

Değirmenci, bu başarıda İSDEMİR'in "izole üretim kampüsü" özelliğinin etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 14 bin kişinin konakladığı, her türlü alt ve üstyapısı olan İSDEMİR lojmanları üretim sahasına bitişik konumda ve istendiği anda dış dünya ile tamamen izole olabilen ve her türlü ihtiyacını karşılayabilen küçük bir şehir sitesi özelliğini taşımaktadır. Site içerisinde lojmanlara ilaveten okullar, cami, sinema, kütüphane, spor alanları, kafeler, otel ve plaj dahil her türlü imkan bulunmaktadır.

Bir salgın durumunda izole bir üretim üssünün varlığının önemi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bir site yapılanmasının gelecekte kurulacak izole üretim üslerine örnek alınması gerektiğini düşünüyoruz. Hem çalışanların sağlığının korunması hem de üretimin aksamaması için sözünü ettiğimiz izole üretim üslerinin kurulumunda rehberlik edebilecek en iyi örnek İSDEMİR'dir."

Kaynak: AA