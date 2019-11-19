Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci'den KARDEMİR'e ziyaret

19.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:12

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "KARDEMİR'in daha da büyüyüp gelişmesi, hem ülkemiz sanayisine hem de üyelerimize daha çok fayda sağlaması için her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan'ı ziyaretinde, KARDEMİR'in Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

KARDEMİR'in ülkenin ilk ağır sanayisi olduğunu ve geçen süreçte ülkenin inşasında başrol oynadığını anlatan Değirmenci, "Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli Karabük Mahallesi'nde 1937'de temelleri atıldı. KARDEMİR, Karabük ile büyüyerek bugün ülkenin en büyük kuruluşları arasında yerini aldı. KARDEMİR, ülkemizin 2023 hedefleriyle örtüşen hedeflerle yoluna devam ediyor. Daha mutlu, daha huzurlu çalışanımızla, sendikamızla büyüyor." diye konuştu.

Değirmenci, KARDEMİR'in ülkenin millileşme mücadelesine de çok büyük katkılar sağladığını belirterek, kurumun yerli ve milli demir yolu tren tekeri seri üretimine başladığını, ülkenin tek ray üretici firması olduğunu, savunma sanayisi ve otomobil üretimi için çalışmalar yaptığını anımsattı.

Değirmenci, "KARDEMİR'in daha da büyüyüp gelişmesi, hem ülkemiz sanayisine hem de üyelerimize daha çok fayda sağlaması için her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

Yolbulan da sendikaların iş dünyasındaki yerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"KARDEMİR'i bugünlere sendikamız ve çalışanlarımızla birlikte getirdik. En zorlu günlerde hep yanımızda oldunuz. Toplu iş sözleşme masalarında bizleri terlettiniz ama sözleşme sonrasında önceliğiniz hep KARDEMİR oldu, KARDEMİR'in menfaatleri oldu. İş barışı ve çalışan mutluluğu oldu. Esasen hepimizin ortak gayesi de bu. Ben de bugüne kadar gösterdiğiniz olumlu yaklaşım nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA