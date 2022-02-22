Özçelik, Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası'na adaylığını duyurdu - Haberler
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Özçelik, Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası'na adaylığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Özçelik, Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası'na adaylığını duyurdu

Karabük'te 8 yıldır esnaflık yapan Yasin Özçelik Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası seçimlerinde başkan adayı olduğunu duyurdu.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 8 yıldır esnaflık yapan Yasin Özçelik Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası seçimlerinde başkan adayı olduğunu duyurdu.

Özçelik, yaptığı açıklama,2 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası seçiminde yaptığı istişareler sonucunda başkan adayı olmaya karar verdiğini belirtti.

2014 yılından itibaren esnaflık yaptığını ifade eden Özçelik, "Odamız bünyesinde bulunan tüm meslek gruplarını birleştirici ve bütünleştirici olacak şekilde bir yönetim oluşturarak hizmet yolunda biz de varız dedik. Bünyemizde bulunan telefon tamircileri, elektrikçiler, bilgisayarcılar, reklamcılar, tv tamircileri, kamera ve ses sistemciler, kombi ve beyaz eşya tamirciler gibi benzeri tüm meslektaşlarımızın oylarına tabiyiz. Çıktığımız bu hizmet yolunda rahatlıkla çözebileceğimize inancımız tamdır. Allah hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin diyor desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karabük, Mart, Yerel, Haberler

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