Özçekim yapmak isterken falezden düşen çocuk yaralandı
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Özçekim yapmak isterken falezden düşen çocuk yaralandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, özçekim yapmak için çıktığı falezden düşen 16 yaşındaki kız yaralandı.

Özçekim yapmak isterken falezden düşen çocuk yaralandı
20.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:31

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, özçekim yapmak için çıktığı falezden düşen 16 yaşındaki kız yaralandı.

Akdeniz Mahallesi kaymakamlık lojmanları mevkisinde gezen Dilara Agaya, deniz kenarında arkadaşlarıyla özçekim yapmak istedi.

Fotoğraf çekimi için faleze çıkan Agaya, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yüksekten düştü.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yarım saatlik bir çalışmayla halatla yukarı çekilen Agaya, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Agaya, iç kanama riskinden dolayı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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