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Özçekim yapmak isterken canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Özçekim yapmak isterken canından oldu

Şanlıurfa'da özçekim yapmak isterken kuzeninin elindeki silahın ateş alması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da özçekim yapmak isterken kuzeninin elindeki silahın ateş alması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşandı. 19 yaşındaki Bekir Tagay, kuzeni Furkan T.'nin (17) elindeki pompalı tüfeği alarak özçekim yapmak istedi. İddiaya göre Bekir Tagay, cep telefonunun kamerasını açmaya çalışırken kuzeninin elindeki tüfeği ateş aldı. Göğsünden yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmaz üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gencin ölümüne neden olduğu iddia edilen kuzeni gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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