Özçekim yaparken gölette boğulan dayı ve yeğen toprağa verildi Özçekim yaparken gölette boğulan dayı ve yeğen toprağa verildi -Gölette boğulan dayı ve yeğen son yolculuklarına uğurlandı Denizli'nin Kale ilçesinde özçekim yaparken gölete düşen yeğenini kurtarmak isterken birlikte boğularak hayatını kaybeden dayı ve yeğen gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özçekim yaparken gölette boğulan dayı ve yeğen toprağa verildi

-Gölette boğulan dayı ve yeğen son yolculuklarına uğurlandı

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde özçekim yaparken gölete düşen yeğenini kurtarmak isterken birlikte boğularak hayatını kaybeden dayı ve yeğen gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Gülsüm Mayuk'un ise yüzme eğitimi almasına rağmen boğulduğu öğrenildi.

Olay, dün Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Sulama Baraj göletinde meydana geldi. İddiaya göre, aile üyeleri ile piknik yapmak amacı ile gölet kenarına giden 11 yaşındaki Gülsüm Mayuk fotoğraf çektirmek için göletin yanına gitti. Moyuk bilinmeyen bir sebeple suya düştü. Yeğeninin suda çırpındığını gören dayısı Tunahan Nazalı ise yeğenini kurtarmak için suya atladı. Ancak dayı da akıntıya kapılarak suda boğularak gözlerden kayboldu. Dayı ve yeğenin cansız bedenleri Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Cenaze de aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti

Talihsiz yeğen ve dayının cenazeleri yapılan otopsi çalışmasının ardından ailelerine teslim edildi. Hastane morgundan alınan cenazeler helallik için evlerine getirildi. Ardından

Cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çeken ve zaman zaman sinir krizleri geçiren aile üyelerini yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Dayı ve yeğenin cenazeleri Kayabaşı Mahallesi Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: İHA