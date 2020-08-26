Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında gerilim! 15 aylık evliliklerini geçtiğimiz yıl haziran ayında bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı. Ancak ikili arasında yine kriz çıktı

İkili, 15 aylık evliliklerini Haziran'da 2019'da sona erdirmiş ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Kuzey adında oğulları olan çiftin yeniden evleneceği düşünülürken Aktan cephesinden şaşırtan bir hamle geldi.

INSTAGRAM'DAN TAKİBİ BIRAKTI

28 yaşındaki güzel, geçtiğimiz gün 48 yaşındaki Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Zekeriyaköy'de bitişik villalarda yaşayan eski eşlerden Feyza Aktan, iddiaya göre Özcan Deniz'e resti çekti.

'YA EVLENELİM YA DA TAZMİNAT ÖDE!'

Aktan'ın yakışıklı oyuncuya "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi. Bu arada çiftin boşanma nedeni olarak Feyza Aktan'ın ünlü oyuncuyu Aslı Enver'den kıskanması gösterilmişti. (Takvim)

Kaynak: Snob Magazin