Özcan Deniz, Oğlunun Resmini Paylaştı: Hep Yanında Olacağım

Geçtiğimiz Mart ayında, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 20 gün önce baba oldu. Bugün doğum gününü kutlayan Deniz oğlu Kuzey ile ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Oyuncu paylaşımının altına şu notu yazdı:

"Bugün doğum günüm. Seninle her göz göze gelip, cennet kokun ciğerlerimi doldurduğunda dilimden hep şükürler dökülüyor en güzel hediyem. Allah karşına kötü insanlar çıkarmasın demeyeceğim. Yanlışlardan, zorluklardan uzak tutsun demeyeceğim. Bunları yaşayacaksın çünkü hayatın kuralı bu. Gerekli bir kuraldır. Sana hayatı yaptığın yanlışlar, yaşadığın zorluklar, karşılaştığın kötü insanlar öğretecektir. Baban olarak duam ve çabam bunlar karşısında güçlü, dayanıklı ve zeki olman olacak hep. Bunları buraya yazıyorum çünkü kaybolmayacak bu yazdıklarım ve aklın erdiği andan itibaren hep karşına çıkacak, okuyacaksın.

"HEP YANINDA OLACAĞIM"

Unutma ki şartlar ne olursa olsun ben hep yanında olacağım. Gücüm yettiğince, aklım erdiğince sana son nefesime kadar fiziken, ruhen eşlik edeceğim. Sana yanlış seçimler yaptığını düşündüğünde doğrunun ve yanlışın göreceli olduğunu, tıkandığında hep bir çıkış yolunun bulunduğunu, zihnini hep açık tutman gerektiğini, her durumda bakış açını değiştirip durumu başka açılardan da görmen ve kararlarını öyle vermen gerektiğini, bir zorlukla karşılaştığında yeryüzünde herhangi bir insan o zorluğu aşmışsa senin de aşabileceğini, öğrenmekten ve de düşünmekten yoksun olmaman gerektiğini, uzaklarda dahi olsan aile birliğine önem vermen gerektiğini, gerçek dostlukları önemsemeni, aşkı bulduğunda üçüncü şahıslara kulak asmadan doya doya yaşaman gerektiğini, senin yaşam enerjini yok edecek, hiçleştirecek insanlardan kim olursa olsun uzak durman gerektiğini, sahiplenmekle kölelik, bağlanmakla bağımlılık arasındaki farkın ne olduğunu, kadınlara saygılı ve zarif olman gerektiğini, kimseyi ayıplamaman ve şekilci olmaman gerektiğini, en yok zamanında dahi çalmaman ve çalışarak kazanman gerektiğini, hayallerini büyük tutup onları gerçekleştirmekten korkmaman gerektiğini, şöhrete ve paraya köle olmaman gerektiğini, cimri olmaman ama seni yoksullaştıracak kadar da bonkör olmaman gerektiğini, yokluğun içinde öğrenecek çok şey olduğunu, kaba kuvvetin zayıf insanların işi olduğunu, ama sana uygulandığında da karşılığını vermeye hazır olman gerektiğini, hayvanları ve doğayı sevmeni, sanatı ve bilimi önemsemeni, daha birçok hayat tecrübemi sana ömrüm yettiğince öğretmeye çalışacağım. Tek duam bu. Seni çok seviyorum. İyi ki doğduk."