Özcan deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araçla hız denemesi
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Özcan deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araçla hız denemesi

İstanbul DHAŞarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.

19.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:19

DHA

Şarkıcı 'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.

Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Özcan deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araçla hız denemesi
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