Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi
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Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi

ŞARKICI Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.

19.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:14
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi
ŞARKICI  Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.

Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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