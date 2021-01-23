Özcan Deniz'in açıklamasına Feyza Aktan'dan flaş cevap...
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Özcan Deniz'in açıklamasına Feyza Aktan'dan flaş cevap...

23.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:50
Özcan Deniz'in açıklamasına Feyza Aktan'dan flaş cevap...

Eski eşler Feyza Aktan ile Özcan Deniz, arasındaki gerilim bitmiyor. Özcan Deniz'in dün yaptığı açıklama sonrasında Feyza Aktan ilk kez konuştu. İşte detaylar

Feyza Aktan ile Özcan Deniz, arasındaki gerilim bitmiyor. Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı& ; Deniz ile abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.& ;

Haberlerden sonra Deniz'in, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi "çamur at izi kalsın" düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim.Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu" açıklamasına Aktan'dan cevap gecikmedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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