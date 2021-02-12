Özcan Deniz: Gerçekler ortaya çıkacak
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Özcan Deniz: Gerçekler ortaya çıkacak

12.02.2021 08:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:21
Özcan Deniz: Gerçekler ortaya çıkacak

Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı Zekeriyaköy'deki evinden çıkarmak için dava açmıştı.

Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı Zekeriyaköy'deki evinden çıkarmak için dava açmıştı. Aslında Aktan'ın başka ev tutmak için emlakçılarla görüştüğü, ancak Özcan Deniz'in oğulları Kuzey doğduğu evde büyüsün diye genç kadının taşınmasına izin vermediği öne sürüldü.

Özcan Deniz önceki akşam Levent'teki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi. Deniz, "Eşinizin ev baktığı, ancak taşınmasına izin vermediğiniz doğru mu?" sorusu karşısında "Yakında gerçekler ortaya çıkacak. Her şeyi öğreneceksiniz" demekle yetindi.

Kaynak: Hürriyet

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