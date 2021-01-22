Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladı mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklamalar

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından şikayetçi oldu.& ;Deniz'in evli oldukları dönemde eski eşini "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" diye tehdit ettiği iddia edildi.& ;

İşte Özcan Deniz'in son dakika açıklaması...

Basında ve sosyal medyada çıkan, hiç bir dayanağı olmayan, yıllar once yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi "çamur at izi kalsın" düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaları kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arafesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu.

'OĞLUMU ÜZMEMEK İÇİN SUSUYORUM'

Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. ve elimden alınmaya çalışılsa da, oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum.

Kaynak: Snob Magazin