Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a oturduğu villa için dava açtı
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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a oturduğu villa için dava açtı

28.01.2021 08:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 08:12
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a oturduğu villa için dava açtı

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı boşandığı çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde...

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı boşandığı çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından şikayetçi olmuştu.

Bu defa Özcan Deniz mahkemeye başvurdu. Deniz, Feyza Aktan'a 5 bin liralık ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ile şimdilik 5 bin liralık aidat bedeli davası açtı. Ünlü sanatçı dilekçesinde, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etti.

Kaynak: Hürriyet

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