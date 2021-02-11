Özcan Deniz'e eski eşi Feyza Aktan soruldu

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, önceki akşam Levent'te bir stüdyodan çıkarken görüntülendi

Boşandığı eşi Feyza Aktan ile davalık olan Deniz, gazetecilerin "Eşinizin ev baktığı ve taşınmasına izin vermediğiniz doğru mu? Eşinize açtığınız dava devam ediyor mu?" şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı.

'YAKINDA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK'

Deniz, "Yakında gerçekler ortaya çıkacak. Her şeyi öğreneceksiniz" sözleriyle dikkat çekti. Özcan Deniz'in bu açıklamasından sonra gözler Feyza Aktan'a çevrildi











Kaynak: Snob Magazin