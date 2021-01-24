Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a fotoğraflı cevap
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Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a fotoğraflı cevap

24.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:51
Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a fotoğraflı cevap

Feyza Aktan ile Özcan Deniz, arasındaki gerilim devam ediyor. İşte detaylar

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında velayet davası devam ediyor. Aktan, geçtiğimiz günlerde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı& ; Deniz ile abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Haberlerden sonra Deniz'in, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi "çamur at izi kalsın" düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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