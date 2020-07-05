Özcan Deniz: 6 bölümlük mini dizi çektik
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı
05.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 01:21
Sportif tarzıyla dikkat çeken Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile evde gerilim filmi çektiği yönünde çıkan haberlere, "Film değil, 6 bölümlük mini dizi çektik" cevabını verdi.
TATİL SORUSUNU YANITLAMADI
Pandemi dönemini çalışarak geçirdiğini söyleyen Özcan Deniz, muhabirlerin, "Feyza hanım ve oğlunuz Kuzey ile tatile çıkacak mısınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Snob Magazin