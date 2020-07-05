Özcan Deniz: 6 bölümlük mini dizi çektik Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı

Sportif tarzıyla dikkat çeken Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile evde gerilim filmi çektiği yönünde çıkan haberlere, "Film değil, 6 bölümlük mini dizi çektik" cevabını verdi.

TATİL SORUSUNU YANITLAMADI

Pandemi dönemini çalışarak geçirdiğini söyleyen Özcan Deniz, muhabirlerin, "Feyza hanım ve oğlunuz Kuzey ile tatile çıkacak mısınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı.





Kaynak: Snob Magazin