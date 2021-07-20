Özcan Deniz'in sevgilisi tatilini bedavaya getirdi

Özcan Deniz'in İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar, tatilden paylaştığı karelerle dikkat çekti. Modacının, kaldığı oteli sürekli etiketlemesi nedeniyle tatilini bedavaya getirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

49 yaşındaki Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar, tatile çıktı. Alaçatı'ya giden modacı, beyaz bikinisiyle kendisini denize etti.

Dört kare yayınlayan Dadgar'ın düzgün fiziği dikkat çekti. Geceliği 3 bin 200 TL olan otelde kalan modacı, neredeyse paylaştığı her karede oteli etiketledi.

Tatilini bedavaya getirdiği iddia edilen Dadgar'ın karelerini sevgilisi Özcan Deniz de beğendi.

İranlı modacı, daha sonra ailesiyle çektirdiği fotoğrafını da, "Family" diye yazdı. Deniz, bu kareleri de beğendi. Dadgar, yüzlerce beğeni aldı.

Kaynak: Snob Magazin